Bebê e crianças são encontradas abandonadas em casa insalubre com restos de comida em Campo Grande

Ilustrativa Midiamax

Quatro crianças, entre elas, um bebê de 1 ano, foram resgatadas pela Polícia Militar, em Campo Grande, depois de serem abandonadas pela mãe de 30 anos, que foi levada para a delegacia. As crianças têm idades de 5, 8 e 10 anos.

Os policiais receberam a denúncia de que em uma casa, no Bairro Residencial Estrela do Sul, na última sexta-feira, 7, haviam crianças abandonadas. Os militares chegaram ao local por volta das 20h30 e chamaram pelos moradores, mas ninguém respondeu.

Uma vizinha acabou saindo ao ouvir o barulho da viatura e relatou que a mãe das crianças havia saído e ainda não retornado. Nisto, os policiais ouviram choros vindos da casa e como o muro era muito alto e cercado pediram reforço para fazer o corte do portão.

Enquanto isso, a policial feminina junto de uma moradora entraram por um vão do portão. Após os policiais conseguirem entrar na residência, eles encontram as três crianças e o bebê sozinhos e com aparência de mal cuidados.

O bebê estava com a fralda suja e havia restos de comida espalhados pela casa, assim como, várias roupas sujas espalhadas e o local era insalubre, impróprio para a vivência humana, relataram os policiais. O Conselho Tutelar foi acionado e a mãe das crianças só chegou à residência depois de 1 hora que os policiais estavam no local.

Segundo informações passadas de vizinhos, a mãe das crianças as deixavam sozinhas com frequência. A mulher foi detida e levada para a delegacia.