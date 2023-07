Bebê é encontrado sujo e ferido em Campo Grande

Faixada da DEPCA / (Foto: Divulgação)

Um bebê de apenas dois anos foi resgatado no sábado, 22, após ser encontrado vagando por rua do bairro Noroeste, em Campo Grande, com sinais de maus-tratos. A criança estava suja com fezes e urina, apenas de short e com ferimentos pelo corpo.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 16h, por moradores que encontraram a criança sozinha. Conforme o Jornal Midiamax, a guarnição identificou outras ocorrências em que o menino foi encontrado em os responsáveis.

A mãe foi localizada em casa embriagada. A casa estaria em condições insalubres, onde a mulher também vivia com outros oito filhos, o menino seria o caçula.

O Conselho Tutelar foi acionado, a equipe foi informada que as agressões teriam sido cometidas pelo pai do bebê. A mulher foi levada para delegacia e o pai não foi encontrado.