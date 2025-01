Bebê morre após ser afogada pela mãe em São Gabriel do Oeste

Bebê não resistiu / Redes sociais

Uma bebê de 11 meses que foi vítima de afogamento em uma bacia, ocorrido no dia 3 de setembro de 2024, morreu nesta quinta-feira (9) em São Gabriel do Oeste. A criança foi encontrada com a cabeça voltada para baixo dentro de uma bacia de água, e desde então vinha lutando pela vida em tratamento médico.

A mãe da bebê, de 31 anos, foi presa logo após o incidente. A criança foi internada duas vezes devido às complicações do afogamento, com a última internação registrada em novembro, quando seu quadro de saúde se agravou, sendo diagnosticada com pneumonia. Ela permanecia internada no Hospital Regional de Campo Grande.

De acordo com a avó da menina, que confirmou a morte ao Jornal Midiamax, a bebê não resistiu aos danos causados pela pneumonia e faleceu nesta quinta-feira. Em suas redes sociais, a avó fez uma homenagem à neta: "Hoje o céu vai brilhar mais forte, pois ganhou uma nova estrelinha. A despedida sempre é dolorosa, mas eu sei que você está bem melhor agora… te amarei para sempre", escreveu.