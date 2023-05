Bebedeira termina com homem esfaqueado na coxa no Jardim Campanario 

Caso foi registrado na DP de Anastácio / Ronald Regis

Um homem de 46 anos foi esfaqueado na coxa por outro de 47 anos, na tarde de sexta-feira, 12, após noite de bebedeira no Jardim Campanário, em Anastácio. O ferimento foi causado por uma discussão entre os envolvidos.

Conforme o boletim de ocorrência, eles teriam virado a noite bebendo "pinga", quando por volta das 10h20, o acusado esfaqueou o outro na coxa com um golpe de faca.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou o rapaz para o Pronto Socorro do Hospital Regional de Aquidauana. O acusado foi preso em casa com a arma do crime.

Na delegacia, ele não quis revelar o motivo da facada.