Bernardo chegou a creche imitando coelhinho horas antes de ataque, lembra pai

Bernardo não resistiu aos ferimentos / (Foto: Reprodução/Redes sociais)

O pai do menino Bernardo Cunha Machado, de 5 anos, uma das quatro crianças assassinadas no ataque a creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau, Santa Catarina, lembrou uma brincadeira do filho, ao entrar na escola pulando como um 'coelhinho', na manhã desta quarta-feira, 5.

Bruno Bride conversou com a imprensa no local do crime, dizendo que agradecia "por todos os momentos que tive com meu filho, a memória dele vai ser honrada em meu coração. Que Deus conforte o coração de cada um e o meu", disse.

Horas antes do ataque, a criança teria feito uma brincadeira em alusão à Páscoa, devido às atividades da data. "Hoje chegou na creche de manhã imitando um coelhinho, com um amigo, vi o pulando", descreveu.

Tragédia

O crime aconteceu no início da manhã na unidade de ensino particular. Quatro alunos de 4 a 7 anos foram mortas e cinco feridas a machadinha.

Segundo a polícia, o assassino, de 25 anos, pulou o muro da creche e iniciou o ataque contra as crianças que estavam no parquinho. As vítimas foram atingidas na região da cabeça. Após a ação, ele se entregou no Batalhão da PM. Ainda está sendo apurado se há mais envolvidos no ataque.

*Com informações do G1.