Bicicleta de R$ 2 mil é furtada de dentro de Lava jato em Nioaque

Caso ocorreu em Nioaque / Ilustrativa

Dona de um lava jato, de 33 anos, procurou a polícia após ter uma bicicleta avaliada em R$ 2 mil furtada. O caso ocorreu no dia 25 de janeiro, em Nioaque.

Na delegacia, a vítima relatou que mora na cidade há dois meses, onde está tocando um lava jato no mesmo terreno da casa. Como tem muita circulação de pessoas no local, ela guarda objetos de valor em um depósito. O local, porém, não fica com a porta trancada.

No dia 26, ao abrir a porta do depósito, ela percebeu que a bicicleta, avaliada em R$ 2 mil, havia sido furtada. A vítima ainda disse que, por ser muito pesada, não é qualquer pessoa que consegue abrir a porta.

No local não há câmeras de monitoramento. O caso vai ser investigado.