Boates de Dourados são alvos de investigação por exploração sexual

Investigação continua / Foto: Divulgação

A Polícia Civil divulgou nesta sexta-feira, 22, que investiga o crime de exploração sexual em boates de Dourados. Os locais foram alvos de buscas e apreensões.

Segundo a polícia, na primeira semana de dezembro, a DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) recebeu denúncias de exploração sexual em uma unidade e outras com o mesmo proprietário.

Após autorização da 1ª Vara Criminal de Dourados, na última quinta-feira, 21, a equipe de investigação da DAM e da 2ª Delegacia de Polícia de Dourados, foram até os pontos de denúncia.

Foram feitas entrevistas com as colaboradoras e gerente do local, além de conferência de documentação e comandas, que foram apreendidas para fins de investigação. As investigações sobre os fatos continuam.