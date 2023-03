Boi de grande porte é resgatado de bagageiro de Uno furtado no Ceará

Animal teve dificuldades de sair do compartimento / (Foto: Reprodução/Diário do Nordeste)

Um boi de grande porte foi resgatado pela Polícia Militar do bagageiro de um Fiat Uno com registro de furto, entre as cidades de Russas e Morada Nova, no Ceará.

O caso curioso aconteceu na terça-feira (14), mas ganhou repercussão nesta quinta-feira (16).

Nas imagens é possível ver que o compartimento é extremamente pequeno para o porte do animal. Segundo o Diário do Nordeste, uma viatura da PM fazia policiamento na região de difícil acesso da zona rural. A Secretaria de Segurança Pública informou que o seguro do automóvel foi acionado, mas o dono ainda não foi localizado.

Ainda conforme a polícia, o boi havia sido furtado de uma fazenda próxima de onde o veículo foi encontrado. Entretanto, o fato chamou atenção pelo questionamento de como o animal foi colocado no bagageiro.

O vídeo que percorre o Brasil mostra que o boi tem dificuldades para sair do compartimento, quando consegue apresenta exaustão.

O caso está sendo investigado.