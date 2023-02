Boliviano é preso com cocaína durante fiscalização da Receita

Droga foi apreendida / Divulgação/ Receita Federal

Boliviano de 28 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas, na noite de domingo (26). Ele estava em um táxi, com placas da Bolívia, tentando ingressar no Brasil, por Corumbá, quando foi pego em uma fiscalização.

Conforme o Diário Corumbaense, ele foi detido por servidores da Receita Federal e policiais militares, que dão apoio às ações no Posto Esdras.

O homem ficou nervoso quando a fiscalização abordou o veículo. Durante vistoria, foram encontrados nas bagagens dele aproximadamente 2,215 kg de cocaína. Ao ser indagado, ele confessou que buscou a droga no país vizinho e entregaria a uma pessoa em uma praça, em Corumbá.

A motorista do táxi, boliviana de 22 anos, também foi presa por promover migração ilegal de cidadãos bolivianos. Além do homem preso, ela transportava outros cinco passageiros sem a documentação regular para ingressos de estrangeiros no Brasil.

A motorista foi presa em flagrante pelo mesmo delito há menos de um mês, sendo reincidente, na prática do crime.