Boliviano tem corpo abandonado dentro de carro após ser executado em Corumbá

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Odontológico Legal / Diário Corumbaense

O corpo do boliviano Ruddy Edil Sandoval Suarez, de 37 anos, foi encontrado dentro de um carro na madrugada desta quinta-feira (30), no bairro Industrial, em Corumbá. Ele foi encontrado amordaçado e com um tiro na cabeça.

O corpo estava dentro de um carro modelo Toyota/FJ Cruiser, com placas bolivianas. Segundo o Diário Corumbaense, a equipe da Força Tática da Polícia Militar foi até a rua Rui Barbosa, após uma pessoa passar pelo veículo e perceber a situação.

A testemunha informou que o veículo estava abandonado na via pública, pois havia passado pelo local duas vezes, uma por volta das 17h de ontem e outra às 2h30 e o carro estava exatamente como da primeira vez, com os faróis acesos.

A PM foi até o local, que é uma área desabitada, e encontrou Ruddy Suarez, dentro do automóvel. Ele estava amordaçado e com ferimento por disparo de arma de fogo.

Diante da constatação do óbito, foi feito isolamento e em seguida, acionadas a Polícia Civil e a Perícia. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Odontológico Legal (IMOL).

“Os indícios primários apontam pela execução. Foram encontradas perfurações na cabeça da vítima, sendo uma decorrente de um tiro na nuca. Além disso, as mãos dele estavam amarradas”, disse o delegado plantonista Iago Adonis Ismerim Soares dos Santos a este Diário.

Por se tratar de estrangeiro, o delegado salientou que serão realizados levantamentos para saber se há algum familiar da vítima na cidade, além da investigação do crime.