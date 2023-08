Bolivianos que transportavam cápsulas de cocaína no estômago são presos pela Polícia Civil

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da DENAR (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico), prendeu em flagrante, nesta sexta-feira, 25/08, três homens (31 e 26 anos de idade). Eles irão responder por tráfico de drogas e associação.

A prisão foi feita por volta das 17 horas, no bairro Parque do Lageado, em Campo Grande-MS. Os homens, que são bolivianos desempenhavam a função de “mulas” e estavam transportando cápsulas de cocaína, no estômago.

Eles foram conduzidos para a DENAR, onde expeliram 151 cápsulas.