Bolivianos são detidos ao tentar ingressar no Brasil com cocaína

Divulgação

A apreensão de 2,5 kg de pasta base de cocaína, ocorreu na noite de sábado, 03 de junho, por volta das 21 horas, durante fiscalização de rotina no Posto Esdras, na fronteira entre o Brasil e a Bolívia, por servidores da Receita Federal e Policia Militar.

Três homens de nacionalidade boliviana, tentavam ingressar no Brasil em um táxi com placas da Bolívia. Após a abordagem, os cães de faro da Policia Militar de Mato Grosso do Sul sinalizaram que em uma das malas poderia ter algo suspeito.

Durante a conferência minuciosa foi localizada pasta base de cocaína nos puxadores das bagagens. Além disso, ao realizar a revista em um dos indivíduos, foi encontrado pacotes de pasta base na região de suas virilhas.

Além de evitar que a droga fosse distribuída à nossa sociedade, o prejuízo aos criminosos foi de quase 300 mil reais.

Os viajantes presos em flagrante e a droga foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal em Corumbá para as demais providências legais.

Texto: Correio de Corumbá