Bolivianos são presos com mais de 110 kg de droga na fronteira com Corumbá

Droga foi apreendida / Diário Corumbaense

Dois bolivianos foram presos em flagrante com pouco mais de 110 kg de droga, na tarde dessa terça-feira, 28 de março, no Posto Esdras, fronteira de Corumbá com a Bolívia.

As informações são do Diário Corumbaense, e constam que no posto de fiscalização ficam servidores da Receita Federal, policiais militares e equipe da Iagro. Eles fazem o controle sanitário há algumas semanas devido a um caso de gripe aviária registrado no lado boliviano.

Os dois homens estavam em um Corolla, de cor verde, placas da Bolívia, e foram parados para a fiscalização no veículo e bagagens. No porta-malas foram encontrados vários tabletes de droga, totalizando 104,9 quilos de pasta base e 5,385 kg de cloridrato de cocaína.

Boletim de ocorrência 713/2023, o qual o Diário Corumbaense teve acesso, informa que os estrangeiros são de Santa Cruz de la Sierra, distante cerca de 650 quilômetros da fronteira de Corumbá com a Bolívia.

Os estrangeiros foram presos por tráfico de drogas e encaminhados para a Polícia Federal, junto com o entorpecente e o veículo.

Em caso de condenação judicial, a pena varia de 5 a 15 anos de prisão.