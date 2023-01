Bombeiro encontra corpo de menino que morreu afogado após brincadeira em MS

Local onde o adolescente morreu / Ana Beatriz Rodrigues/Campo Grande News

Uma equipe do Corpo de Bombeiros encontrou o corpo do adolescente de 16 anos, que desapareceu em córrego na divisa da região das Moreninhas, com o Bairro Universitário, em Campo Grande.

Segundo o site Campo Grande News, as buscas começaram por volta das 15h40 desta quarta-feira (11). No momento do afogamento, ele estava com mais dois amigos.