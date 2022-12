Bombeiros ainda tentam ter acesso a cabine de carreta envolvida em acidente na BR-262

Carreta pegou fogo / Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros de Aquidauana conta com a ajuda do Exército para conseguir ter acesso a cabine da carreta envolvida em acidente com um carro de passeio, ocorrido na tarde de ontem (28), na BR-262, em Miranda. A mulher que conduzia o carro morreu no local.

Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros de Aquidauana, Victor Shiroma, não é possível afirmar que o motorista morreu no local. “Não podemos afirmar que o motorista do caminhão morreu porque, em teoria, não vimos nada”.

Ainda conforme Shiroma, os bombeiros ainda não acessaram a cabine porque há um semi reboque preso. “Não o vimos queimando no caminhão, mas,segundo populares, não podemos afirmar isso. Só a perícia pode confirmar”.

Os bombeiros contam com a ajuda do guindaste do Exército de Aquidauana para movimentar o semi reboque em cima da cabine. “Agora retornamos com mais recursos, trator esteira e trator e de fazenda para conseguir fazer a perícia trabalhar”, afirmou o comandante ao O Pantaneiro.

Acidente

Carreta e um carro de passeio Golf se envolveram em acidente por volta de 11h de ontem, em Miranda. Os veículos bateram de frente. Com a colisão, a carreta parou no mato às margens da rodovia e começou a pegar fogo.

A mulher, condutora do Golf, ficou presa às ferragens e morreu no local. Duas pessoas foram socorridas por terceiros e levadas ao Pronto Socorro.