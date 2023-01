Bombeiros atendem três acidentes em Aquidauana envolvendo motos

As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros / Divulgação

As intercorrências aconteceram em duas horas.

Três acidentes foram registrados e mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros na noite do último sábado (21), em Aquidauana.

Primeira ocorrência

Um acidente entre uma moto e um carro de passeio deixou duas pessoas feridas, na MS-419.

Um homem de 50 anos e uma mulher de 33 anos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros.

Eles foram levados para o Pronto Socorro.

Segunda ocorrência

Um ciclista de 40 anos ficou ferido em um acidente na Rua Giovani Toscano de Brito com Rua Duque de Caxias.

Ele sofreu ferimentos no punho esquerdo. A vítima foi levada para o hospital.

Já o motociclista fugiu do local.

Terceira ocorrência

Um motociclista bateu contra uma manilha de concreto na Rua Antônio Campêlo, no cruzamento com a rua Alberto chebel, no bairro Santa Terezinha.

Ele foi socorrido com fratura no joelho direito e no rosto.

A vítima foi encaminhada para o hospital.