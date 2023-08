Bombeiros capturam quati, arara e sucuri em Corumbá e Ladário

Divulgação Corpo de Bombeiros

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar realizaram três capturas de animais silvestres no sábado, 19 de agosto, em Corumbá e Ladário.

O primeiro foi um quati. O resgate aconteceu por volta das 11h, na rua Dezessete de Março, esquina com a Riachuelo, bairro Boa Esperança, em Ladário. O animal estava no interior de uma loja de perfumes.

Após a captura, os bombeiros constataram que o quati não apresentava nenhum ferimento e foi solto em mata nativa na região da Apa Baía Negra, conhecida como Codrasa.

Já a arara foi capturada às 13h. A ave estava no pneu de um carro, na rua Rui Barbosa com Alameda Santa Rosa, no bairro Centro América, em Corumbá. Por aparentar ser domesticada, foi encaminhada para a Fundação de Meio Ambiente de Corumbá.

A terceira captura, foi por volta das 14h. Uma cobra, da espécie sucuri, estava na avenida Rio Branco, ao lado da via pública. Também não estava ferida e foi solta em seu habitat natural.