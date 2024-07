Bombeiros controlam incêndio que ameaçava casas na Aldeia Água Bonita

Moradores se mobilizaram para combate / Henrique Arakaki, Jornal MIdiamax

Um incêndio devastou parte da Aldeia Lagoa Bonita, localizada na região norte de Campo Grande, nesta sexta-feira (26). Após aproximadamente 6 horas de intensa atividade, o Corpo de Bombeiros Militares de Mato Grosso do Sul conseguiu controlar as chamas, que agora estão sendo monitoradas para evitar novos focos.

De acordo com as equipes no local, os moradores enfrentaram momentos críticos, já que o incêndio ocorreu em dois pontos distintos: uma fazenda próxima e uma área nos fundos da aldeia, segundo o Jornal Midiamax. Apesar de ter sido inicialmente controlado, uma parte do fogo reacendeu em uma área mais afastada das residências, demandando a permanência dos bombeiros durante a noite para prevenir novos incidentes.

O tenente Ícaro Tomazini relatou que foram utilizados cerca de 7 mil litros d’água no combate às chamas, com o apoio de 15 militares. A extensão exata da área afetada ainda não foi determinada. A Defesa Civil também prestou assistência durante a operação.

A Aldeia Lagoa Bonita abriga 280 famílias, e até o momento quatro residências foram atingidas pelo fogo. As famílias afetadas foram realocadas temporariamente para o Ginásio Tarsila do Amaral, com apoio da prefeitura.

Equipes das secretarias municipais e da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) estão no local para prestar assistência aos moradores, especialmente crianças e idosos, que estão sendo mantidos afastados das áreas mais afetadas pela fumaça.

Entre os moradores impactados pelo incêndio está Josiane Dias Lemos da Silva, 40 anos, cuja residência foi severamente danificada, comprometendo sua estrutura e impedindo que a família possa retornar no momento. A prefeitura se comprometeu a oferecer toda a assistência necessária às famílias afetadas.