Bombeiros encontram corpo de jovem desaparecido no Rio Paraguai

Corpo foi encontrado nesta manhã / Bombeiros

O Corpo de Bombeiros localizou, na manhã desta terça-feira (17), o corpo de Wellington Mendes Medina, 22 anos, desaparecido nas águas do Rio Paraguai, em Porto Murtinho.

Segundo informações do Midiamax, o rapaz estava desaparecido desde domingo (15), quando se afogou no rio com Leandra Santos Duarte, 19 anos. Uma testemunha contou que foi muito rápido e um rapaz da marinha tentou salvar a menina, mas a correnteza da água estava muito forte e não conseguiu. Ele foi salvo quando agarrou em um barco em que ajudava no salvamento.

O local é conhecido como “prainha” e sempre foi frequentado por moradores que pescam e se refrescam em dias de calor.

As buscas pela jovem seguem durante o dia.