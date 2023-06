Ex-jogador do Seduc de Anastácio continua desaparecido em Sete Quedas

O ex-jogador do Seduc de Anastácio, Hugo Vinícius Skulny Pedrosa , continua desaparecido na cidade de Sete Quedas, sem que haja qualquer informação atualizada sobre o seu paradeiro. A Polícia Civil local, responsável pelo caso, ainda não obteve novidades sobre o jovem.



Hugo foi um dos destaques do time do Seduc no ano de 2021, contribuindo para a conquista de um campeonato realizado em Itu-SP.



Neste momento, equipes do Corpo de Bombeiros estão realizando buscas em uma área de difícil acesso, na esperança de encontrar algum vestígio que possa levar ao paradeiro de Hugo. No entanto, até o momento, não houve qualquer descoberta significativa.



O desaparecimento do jogador de futebol Hugo Vinícius Skulny Pedrosa ocorreu durante a madrugada de um domingo, quando ele foi visto pela última vez saindo de uma festa em um posto de combustível localizado na cidade de Pinoty, no Paraguai. Essa região faz fronteira com Sete Quedas, onde o atleta reside.

Segundo informações registradas em boletim de ocorrência pela tia do rapaz, Hugo foi avistado por volta das 5h, após ter recebido carona de amigos até a esquina da casa de sua ex-namorada. Na ocasião, ele trajava calça jeans e uma camisa longa de cor chumbo.

Diante dessa situação preocupante, a Polícia Civil de Sete Quedas solicita encarecidamente que qualquer pessoa que possua alguma informação relevante sobre o paradeiro de Hugo entre em contato através do número de telefone (67) 3479-1480 ou, se preferir, por meio do Instagram.