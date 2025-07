Bombeiros tiram corpo de homem que caiu com carro no rio Paraguai

Reprodução

A vítima do carro que afundou nas águas do rio Paraguai, em Porto Murtinho, na madrugada de domingo (13), foi identificada como José Pereira, de 35 anos, natural do Ceará.

Além das buscas por outras pessoas que poderiam estar com José no carro, o Corpo de Bombeiros realizou uma operação para retirar o carro, um Gol prata, da água.

Segundo o site Porto Murtinho Notícias, o veículo caiu no rio por volta de 0h40, quando os bombeiros foram acionados por pessoas que estavam no local.

Foram feitas buscas durante a madrugada, mas, devido à baixa visibilidade no período noturno, os trabalhos precisaram ser interrompidos e foram retomados nas primeiras horas da manhã.

Moradores que chamaram o socorro durante a madrugada não souberam informar se havia mais de uma pessoa no veículo.

Assim, pessoas que presenciaram o momento em que o carro caiu no rio tentaram ajudar, pulando na água para abrir as portas. No entanto, o veículo afundou rapidamente.

O corpo de José foi retirado por volta das 16h24 de domingo.

Mergulhadores localizaram o veículo a aproximadamente 25 metros do ponto onde ele caiu.

Com o auxílio de uma retroescavadeira, o automóvel foi içado e removido para fora da água.

