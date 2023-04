Bonito e Bodoquena recebem primeiras placas de monitoramento do Policiamento Rural

Placas entregues para moradores / (Foto: Divulgação)

Propriedades rurais cadastradas no programa “Campo Mais Seguro”, em Bonito e Bodoquena, começaram a receber nesta quinta-feira, 06, as placas de aviso de monitoramento da Patrulha Rural, pela Polícia Militar da Primeira Companhia Independente, sob coordenação da Capitão Bruna Carla Sanches Rodrigues, iniciaram as primeiras instalações das placas de monitoramento das propriedades rurais

As placas são colocadas em locais estratégicos do policiamento rural e serão implantadas durante esse mês de abril, corroborando as ações para a segurança dos proprietários rurais, as quais passaram anteriormente por um cadastramento com dados dos proprietários, moradores, maquinários e por um georreferenciamento que facilitará um rápido deslocamento da Polícia Militar e a localização quando houver necessidade.

As placas pretendem identificar as propriedades participantes do Programa Campo Mais Seguro, facilitando a localização pela patrulha rural, além de surtir um efeito preventivo de inibir atos de criminosos.

A PM aprimora o policiamento rural com o auxílio de tecnologia e medidas para prevenir e combater crimes praticados em propriedade rurais, como furtos e roubos.