Briga acaba com homem ferido a golpes de facão na cabeça em Campo Grande

Vítima foi resgatada pelo Bombeiros / Mirian Machado/Midiamax

Homem de 53 anos foi ferido a golpes de facão na cabeça e pescoço durante uma briga em uma conveniência do bairro Zé Pereira, em Campo Grande. A vítima foi socorrida neste sábado, dia 1, em estado grave para a Santa Casa.

Informações do Midiamax constam que a vítima estava em uma conveniência, na Rua Coronel Zelito Alves Ribeiro, junto de uma dupla, que são irmãos, quando começou uma discussão entre os três.

Nisto, os irmãos que estavam com um facão desferiram vários golpes no homem que foi atingido na cabeça e no pescoço. O Corpo de Bombeiros foi chamado para o local. A vítima perdeu muito sangue e foi socorrida em estado grave para a Santa Casa.

A dupla de irmãos fugiu para um matagal que tem na região e não foi localizada. A Polícia Militar faz rondas pela região, na tentativa de encontrar os autores. Não se sabe os motivos para a briga.