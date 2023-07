Cadeirante e companheira ficam feridos durante briga em Aquidauana

O casal foi conduzido à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana / Ronald Regis

Na tarde de quinta-feira, dia 14, a Rádio Patrulha da Polícia Militar de Aquidauana foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica na Rua Antonio Gonçalves, na Vila Cristóvão 2, em Aquidauana.

Segundo a ocorrência policial, uma mulher de 21 anos relatou que vivia em união estável com um homem de 25 anos, cadeirante, e que ambos haviam se desentendido.



Após a discussão, a mulher decidiu deixar a residência levando alguns pertences. No entanto, o homem cadeirante não aceitou a situação e se armou com uma faca, começando a desferir golpes com o intuito de danificar os objetos do casal. Nesse momento, a mulher tentou intervir e acabou sendo atingida por um golpe de faca no braço direito, causando um corte.

Rádio Patrulha do 7º BPM - Foto: Ronald Regis

Porém, a mulher conseguiu desarmar o homem cadeirante. Em seguida, ela o agarrou pelo pescoço, também causando um corte. A faca utilizada foi encontrada sobre a mesa da varanda da casa.



Diante da gravidade dos ferimentos, foi solicitado o apoio do Corpo de Bombeiros, que encaminhou ambos para o pronto-socorro de Aquidauana.



Após receberem atendimento médico, o casal foi conduzido à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, onde serão realizados os procedimentos legais relacionados ao caso.



Veja o vídeo: