Briga de colegas de trabalha termina com homem esfaqueado e vísceras expostas

Caso foi registrado na Cepol / Henrique Arakaki, Jornal MIdiamax

Um homem de 29 anos foi socorrido em estado grave, na noite de sábado, 27. no Jardim Inápolis, em Campo Grande, após ser esfaqueado pelo colega de trabalho durante uma briga na empresa.

A equipe da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santa Mônica acionou a Polícia Militar quando a vítima deu entrada com as vísceras expostas devido ao golpe de faca. Ele também estava com um corte na cabeça.

Segundo o boletim de ocorrência, outro colega foi informado sobre o ferimento e foi até a empresa para socorrer a vítima, quando soube qo acusado trabalha e mora no mesmo local que a vítima.

Não é esclarecido o que motivou a agressão. Devido à gravidade, o trabalhador foi levado para a Santa Casa.