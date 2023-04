Briga de foice entre irmãos deixa jovem ferido no braço e na perna

De acordo com o site de notícias, Midiamax, um rapaz de 25 anos ficou ferido durante uma briga de foice entre ele e seus dois irmãos, na cidade de Iguatemi, no Mato Grosso do Sul. Após a agressão, o jovem sofreu ferimentos e foi conduzido ao Pronto Socorro, onde levou 30 pontos numa das pernas e quatro no braço direito.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e ao chegar no local do crime, encontrou a vítima, que usa tornozeleira eletrônica, ferida. Aos agentes, o rapaz revelou que as brigas entre os três irmãos são constantes e que, por volta das 21h30 desta quinta, 6, ele foi golpeado com uma foice nas pernas e no braço.

Os irmãos do rapaz não foram localizados e o caso foi registrado como lesão corporal dolosa na delegacia da cidade.