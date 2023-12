Briga em bar termina com idoso morto na Vila Popular

Alex Machado, Campo Grande News

Uma briga acabou na morte de Edmilson de Souza, 60 anos, em um bar na Vila Popular, na sexta-feira (29), em Campo Grande. A briga teria sido motivada por uma aposta de sinuca que a vítima não quis pagar.

O caso aconteceu na Domingos Aparecido Bissoli e o idoso teria se desequilibrado na confusão, caiu e bateu a cabeça na calçada.

Conforme o Campo Grande News, equipe da PM (Polícia Militar) foi acionada por volta das 16h ontem e ao chegar no local encontraram o idoso caído na calçada de uma praça em frente ao bar.

Testemunhas relataram aos militares que Edmilson havia se negado a pagar uma aposta de sinuca e acabou entrando em luta corporal com o autor.

O suspeito foi identificado apenas como “Carequinha” e, segundo os relatos, teria dado um golpe no idoso que se negou a pagar aposta do jogo que perdeu. Por já estar bêbado, o idoso acabou se desequilibrando e caiu no chão.

Com isso, ele bateu a cabeça na calçada e acabou morrendo. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros estiveram no local, mas Edmilson já estava sem vida.