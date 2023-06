Briga entre alunos e mãe de Anastácio para na delegacia por ameaça

Caso foi registrado na DP de Anastácio / Ronald Regis

Na manhã desta quarta-feira, 21, uma mulher de 28 anos, mãe de um aluno de nove anos, procurou as autoridades policiais após uma briga ocorrida em uma escola municipal localizada no centro de Anastácio.

De acordo com o boletim de ocorrência, um estudante teria agredido o menino com socos nos testículos, além de empurrões. A situação se agravou quando a mãe do aluno agressor teria proferido ameaças à moradora, afirmando "sei onde você e seu filho mora".

O caso encontra-se atualmente em processo de investigação e foi registrado como ameaça na Delegacia de Anastácio.