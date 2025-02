Briga entre casal termina com ferimentos e intervenção policial em Aquidauana

Viatura da PM / Polícia Militar de Aquidauana, Divulgação

Uma equipe do 7º Batalhão de Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica no bairro Vila Pinheiro, em Aquidauana, na noite desta terça-feira (25). Um casal ficou ferido após uma discussão que terminou em agressões mútuas.



Segundo a mulher, a confusão começou quando seu companheiro chegou embriagado e agressivo, iniciando uma discussão. Durante o desentendimento, ele teria a atingido com um capacete, e ela reagiu utilizando um pedaço quebrado de um ventilador para se defender.



A mulher apresentou inchaço na testa e cortes na gengiva, enquanto o homem teve um corte na cabeça e precisou de atendimento médico. Testemunhas afirmaram que parte dos ferimentos do homem pode ter sido causada por populares que tentaram intervir, versão que ele negou.



Após a chegada da PM, os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, onde o caso será investigado.



Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!