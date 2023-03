Briga entre famílias termina com adolescente baleado na aldeia Te'yí kue

Arma artesanal apreendida / (Foto: Divulgação)

Uma arma artesanal foi apreendida pela Polícia Civil, na terça-feira (21), durante investigação sobre o disparo que terminou com um adolescente, de 16 anos, ferido. A discussão entre famílias terias motivado crime na aldeia Te’yí kue, em Caarapó.

A Delegacia de Polícia Civil foi acionada pelo Hospital Beneficente São Mateus da entrada de um paciente vítima de perfuração por projétil de arma de fogo. Uma equipe da SIG (Seção de Investigações Gerais) foi até o local para levantar informações.

Segundo testemunhas, houve uma briga acalorada entre famílias da aldeia, evoluindo para disparo de arma de fogo. Os policiais procederam com buscas nas imediações do local do crime, tendo encontrado, no fim da tarde, entre a vegetação, uma arma de fogo artesanal de calibre similar à lesão constatada na vítima.

A vítima foi identificada e não corre risco de morte. O caso continua sendo investigado para chegar na autoria.