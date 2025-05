Briga entre famílias termina com feridos em Aquidauana

Polícia Militar de Aquidauana, Divulgação

Uma briga envolvendo diversas pessoas da mesma família mobilizou equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros no fim da tarde de ontem, 11, no bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana.

O caso foi registrado como lesão corporal recíproca e vias de fato, e deixou pelo menos seis pessoas feridas.

Segundo o boletim de ocorrência, a confusão começou após provocações verbais entre duas mulheres, motivadas por uma antiga rixa familiar.

O desentendimento rapidamente evoluiu para agressões físicas, com uso de objetos e até mesmo arma branca.

Entre os feridos estão homens e mulheres de idades entre 20 e 35 anos, com lesões em diversas partes do corpo, como cabeça, abdômen, mãos e costelas. Um dos envolvidos foi atingido pelas costas com um golpe de faca e precisou de atendimento de emergência.

Apesar da gravidade das agressões, todos foram atendidos no hospital local e estão fora de risco.

A Polícia Militar realizou diligências para localizar um dos suspeitos de ter utilizado a faca durante o confronto, mas ele conseguiu fugir do local e ainda não foi encontrado.

A arma usada no crime também não foi localizada.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, onde será investigado. Segundo a médica responsável pelo atendimento, todos os feridos seguem em observação, mas não houve necessidade de transferência para hospitais de maior complexidade.

