Briga generalizada entre jovens mobiliza polícia na Avenida

Briga generalizada em Aquidauana / Você Repórter/ O Pantaneiro

A madrugada deste sábado (26) foi marcada por uma briga generalizada entre grupos de jovens na Avenida Pantaneta, em Aquidauana. O caso aconteceu por volta de 1h da manhã e foi registrado em vídeos que circulam nas redes sociais.

As imagens mostram o tumulto acontecendo nas proximidades da rotatória da avenida, com vários jovens envolvidos em agressões físicas. De acordo com relatos de testemunhas, a confusão teria começado entre um grupo de meninas e, em seguida, se intensificado com a participação de rapazes, transformando-se em uma briga em larga escala.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local para conter a situação. Os agentes realizaram abordagens aos envolvidos e dispersaram os grupos, evitando que o confronto resultasse em maiores consequências.

Até o momento, não há informações oficiais sobre feridos ou presos.

