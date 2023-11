Briga generalizada no bairro Alto viraliza nas redes sociais, veja o vídeo

Rede sociais

No início da manhã de domingo, dia 5, dezenas de jovens se envolveram em uma briga generalizada na Rua Assis Ribeiro, no Bairro Alto em Aquidauana. A confusão foi gravada por testemunhas e as imagens viralizaram nas redes sociais.



O vídeo que circula nas redes sociais mostra um grupo de jovens agredindo fisicamente um rapaz, enquanto outro tenta desesperadamente separar o tumulto. A violência da cena e a rapidez com que a briga escalou chamaram a atenção de muitos internautas.



De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o jovem agredido, um rapaz de 23 anos, apresentava um ferimento na cabeça como resultado da briga, estava consciente e orientado no momento do socorro e foi transportado para o pronto-socorro da cidade para receber atendimento médico.



Veja o vídeo: