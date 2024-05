Polícia Civil busca autor de disparos contra homem e cachorra no Cristo Rei

Animal não resistiu aos ferimentos / Divulgação/PCMS

Uma cachorra foi morta a tiros na madrugada deste domingo, 26, no bairro Cristo Rei, em Anastácio. O suspeito do disparo seria o mesmo que acertou um tiro em um homem de 39 anos, que estava conversando sobre pensão alimentícia com a ex-mulher na frente da casa dela.

Investigadores da Polícia Civil de Anastácio apuraram até agora que o suspeito estaria atirando aleatoriamente e acertou o homem. Distante deste local onde atingiu o homem no braço, o autor desferiu um tiro numa cadela, que morreu. Ele ainda teria efetuado disparos em outra rua.

Moradores do bairro teriam visto o atirador, um homem magro, de estatura de 1,70 m, com uma espingarda de cano serrado, atirando no bairro.

Os investigadores trabalham na identificação e localização deste autor e da arma utilizada.

Baleado

Segundo o boletim de ocorrência, a equipe da polícia foi chamada para atender a uma ocorrência envolvendo uma pessoa vítima de disparo de arma de fogo.

No local, a equipe encontrou uma mulher de 38 anos, que informou ter sido testemunha do disparo contra seu ex-marido, de 39 anos.

De acordo com a testemunha, eles conversavam sobre a pensão alimentícia da filha na frente de sua residência, quando o ex, que estava encostado em um veículo, foi atingido por um tiro vindo da esquina.

A mulher tentou socorrê-lo, mas ele entrou no veículo e seguiu em direção à casa de sua mãe e posteriormente foi para o hospital de Anastácio, com um ferimento no braço, e para o Hospital Regional de Aquidauana.

A equipe policial constatou dois disparos de arma de fogo, pois estes projéteis foram encontrados no local onde a vítima estava.

O ferido permaneceu em observação, aguardando transferência para Campo Grande.