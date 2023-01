Cachorra morre após ser enterrada viva enquanto paria filhotes

Dois filhotes sobreviveram a crueldade / (Foto: Midiamax)

Uma cachorrinha morreu enquanto paria os filhotes, após ser enterrada ainda viva, na tarde desta quarta-feira (25), na Vila Bandeirante, em Campo Grande.

O vizinho estranhou o sumiço do animal e percebeu a terra no quintal remexida, quando descobriu o crime.

A casa fica no mesmo terreno com outras duas e o quintal na frente. O morador sentiu falta da presença e questionou o vizinho: “O que você fez com a cachorra?”. Ele suspeitou que o homem teria feito algo com o animalzinho, conforme o Jornal Midiamax.

O homem negou que teria enterrado, respondendo que teria tampado um buraco que o animal teria cavado. Entretanto, o morador ouviu o choro dos filhotes, momento em que uma protetora de animais que ajudava a cuidar da cadelinha e levava alimentos chegou.

Ele cavou e encontrou o animal já sem vida. Uma veterinária também foi ao local, mas não sentiu outros filhotes vivos dentro da cachorrinha, apenas dois sobreviveram e foram levados para clínica.

Segundo os moradores, a cachorrinha ficava pela região e na rua, mas aos cuidados dos vizinhos. O Corpo de Bombeiros foi acionado para ajudar a retirar o animalzinho do local.

O acusado pode responder por maus-tratos.