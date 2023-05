Cachorro é esfaqueado diversas vezes por homem em Anastácio

Caso foi registrado na DP de Anastácio / Ronald Regis

Uma mulher, de 25 anos, procurou a Polícia Civil na tarde de ontem,1°, após seu vizinho, esfaquear o cachorro, diversas vezes. O crime aconteceu na Rua Antônio Leopoldo, Anastácio.

A mulher contou à polícia, que o rapaz estava em frente a casa dele, ingerido bebida alcoólica quando a mulher abriu o portão da residência e o cachorro saiu.

Ela ressaltou aos policiais que nunca teve problema com esse vizinho. Quando o cachorro saiu da casa logo ela foi atrás do animal acompanhando, assim que ele passou na frente do homem, o rapaz sacou uma faca que estava na cintura e golpeou o animal algumas vezes.

A polícia militar foi acionada fizeram diligências na rua, mas não encontraram o autor. O animal foi levado para uma clínica onde recebe atendimento, o caso foi registrado na Polícia Civil de Anastácio e segue sendo investigado.