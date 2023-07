Cachorros são resgatados após maus-tratos em Fátima do sul

Cachorro foi resgatado / Divulgação PCMS

Dois cachorros em situação de maus-tratos foram resgatados pela Polícia Civil nessa quinta-feira, dia 6 em Fátima do Sul. O resgate foi feito em parceria com a ONG Pelo Fim do Abandono.

Segundo informações da Polícia Civil, durante diligências relacionadas a outro caso em andamento, os policiais se depararam com dois animais que apresentavam sinais evidentes de maus-tratos.

Diante dessa situação, foi acionada uma representante da ONG Pelo Fim do Abandono da cidade de Fátima do Sul, que prontamente se juntou à equipe policial para resgatar os cachorros.

Os animais foram conduzidos até uma clínica veterinária da cidade, onde devem receber os cuidados necessários para sua recuperação.

O proprietário dos cachorros não estava presente na residência no momento do resgate, mas será intimado posteriormente para prestar esclarecimentos.

Conforme a legislação vigente, a prática de abuso ou maus-tratos a cães e gatos é considerada crime, sujeitando o infrator à pena de reclusão de 2 a 5 anos, além de multa, e a proibição da guarda desses animais.