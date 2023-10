Cadeirante é encontrada morta em Campo Grande

Divulgação

Uma cadeirante de 31 anos foi encontrada morta dentro de seu apartamento na madrugada desta quarta-feira, 11 na região central de Campo Grande. Ela morava sozinha.

Conforme o Topmidia, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados para atender a ocorrência pelos moradores, pois, fazia três dias que a vítima não era vista no condomínio. Além disso, o apartamento estava com cheiro muito forte.

No local, a mulher foi encontrada caída atrás da porta de entrada, caída ao solo, próximo da cadeira de rodas. Ainda segundo o site, no último sábado,7, ela teria feito um pedido no aplicativo de entregas, mas não teria ido buscar a encomenda.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Cepol.