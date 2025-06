Cães farejadores PRF apreende cocaína em Corumbá

Cão farejador K9 Dallas / PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 5,2 quilos de cocaína nesta quinta-feira, 12, durante fiscalização de rotina a um ônibus de viagem na cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. A droga foi localizada com o auxílio do cão farejador K9 Dallas, que indicou a presença do entorpecente em uma das bagagens transportadas no compartimento do veículo.

Segundo informações da PRF, a abordagem ocorreu em um ônibus que fazia trajeto internacional. Durante a inspeção, o cão especializado sinalizou positivamente para uma mala, o que levou os agentes a realizar uma verificação mais minuciosa. Dentro da bagagem, os policiais encontraram tabletes contendo cocaína.

O dono da mala foi identificado como um homem de nacionalidade boliviana. Ao ser questionado, ele alegou desconhecer a presença da droga e disse que estava apenas transportando a bagagem da Bolívia até a cidade de São Paulo.

O suspeito e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Corumbá, que ficará responsável pela investigação do caso.

