Cães K9 encontram droga avaliada em R$ 1,5 milhão na BR-262

Cães farejadores, Amélia e Thor / (Foto: Divulgação)

Cães policiais K9 e policiais da PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreenderam 59 Kg de pasta base de cocaína, na madrugada de quinta-feira (22), em um caminhão Scania/R124, na BR-262, em Terenos . O carregamento foi feito em Corumbá e seguia para Campo Grande.

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na Unidade Operacional da PRF, quando abordaram o caminhoneiro. Durante a entrevista, os policiais desconfiaram do nervosismo apresentado pelo motorista.

A equipe de Grupo de Operações com Cães da PRF foi acionada e com auxílio dos cães farejadores, Amélia e Thor, foram encontrados os tabletes de pasta base de cocaína em um compartimento oculto no caminhão.

Questionado, o motorista confessou ter recebido a droga em Corumbá e deveria entregá-la em Campo Grande. Pelo serviço, disse que receberia R$ 5 mil. O preso, a cocaína e a carreta foram entregues à Polícia Civil, em Terenos.