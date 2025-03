Assessoria, Governo de MS

Levantamento realizado pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) revela queda nos índices de roubos e furtos em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, nos dois primeiros meses de 2025, quando comparados ao mesmo período de 2024.

Entre janeiro e fevereiro de 2025, foram registrados 299 casos de roubo na cidade, contra 425 ocorrências no mesmo período de 2024, representando uma redução de 29,6%. Em relação à tipificação dos roubos, destacam-se: roubos de veículos (-50%), roubos em vias urbanas (-36,8%) e de roubo ao comércio e a residências (-11,8%). Não houve registros de roubo seguido de morte no período analisado.

Além disso, os furtos também apresentaram uma redução de 15,4%, com 2.332 ocorrências registradas entre janeiro e fevereiro de 2025, contra 2.757 no mesmo período do ano anterior. Dentro desse total, furtos de veículos teve queda de 28,3% e de furtos em residências, 18%.

Enfrentamento à criminalidade

Esses números refletem uma tendência positiva no enfrentamento à criminalidade em Campo Grande. O titular da Derf (Delegacia Especializada de Roubos e Furtos), Fábio Brandalise, destaca o trabalho intenso e contínuo do policiamento repressivo realizado pela equipe da Derf e demais forças de segurança.

“A experiência e comprometimento do corpo de policiais lotados na Derf possibilita a realização de combate especializado dos crimes de Furtos e Roubos, identificando e mapeando indivíduos reincidentes e grupos criminosos que praticam reiteradamente crimes patrimoniais”, destacou do delegado. Brandalise explica que a análise criminal é feita diariamente, o que permite a deflagração de diligencias imediatamente após a consumação dos delitos.

