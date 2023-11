Calheiro sofre corte profundo no pulso com serra elétrica

Caso ocorreu no distrito de Piraputanga / Rhobson Lima

Homem de 46 anos que terá o nome preservado, que trabalha como calheiro, sofreu corte profundo no pulso, ocasionado por uma serra elétrica, enquanto fazia um serviço com calhas. O caso ocorreu na vila Santa Terezinha, no distrito de Piraputanga, em Aquidauana, na tarde de segunda-feira (6).

Segundo registro do boletim de ocorrência, por volta das 16h, o enteado do trabalhador pediu socorro no Batalhão da Polícia Militar, pois o homem teria sofrido um corte no pulso enquanto manuseava a serra elétrica. Ele cortava uma viga para embutir a calha e acabou cortando o pulso.

Um dos policiais de plantão, sargento Marcos Avelino, atendeu a vítima com bastante sangramento, sendo feito pelo policial a contenção do fluxo sanguíneo com uso de Tubo Mangueira Látex, pois a vítima já apresentava palidez, e suor frio, e estado emocional abalado, o que sugeriu cuidado imediato.

A vítima foi socorrida e conduzida para o pronto socorro de Aquidauana, com o auxilio da PM do distrito, onde foi atendido pela equipe médica de plantão.

Após atendimento médico, o trabalhador fez questão de agradecer o sargento que o socorreu. "Boa noite meus Amigos. Venho aqui humildemente agradece serviço da Polícia Militar que é destacada. Em Piraputanga estava prestando serviço no distrito e me acidentei com um esmerilhadeira máquita. Quero agradecer o policial Marcos Avelino q presto socorro e me acompanhou no pronto socorro, só gratidão Deus abençoe" (sic).