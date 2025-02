Câmeras de segurança registram suspeitos com moto furtada em Aquidauana

Câmeras de segurança registraram a ação / Reprodução

Câmeras de segurança flagraram dois homens suspeitos de estarem com uma motocicleta, furtada no Bairro Alto, em Aquidauana. O furto ocorreu na madrugada desta quarta-feira (29), por volta das 2h, nas proximidades da sede do Jornal O Pantaneiro.

A vítima, um jovem de 18 anos, havia estacionado sua Yamaha/FZ15 vermelha, placa RWC-6F72, na Rua XV de Agosto, após sair da casa de uma amiga. Ao retornar, não encontrou mais o veículo no local.

O caso foi registrado na Polícia Civil, que segue investigando o ocorrido. A moto ainda não foi localizada. A polícia pede para quem tiver informações sobre o paradeiro do veículo entrar em contato pelo telefone 190.