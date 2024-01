Caminhão carregado com frutas cai em barranco e motorista morre

Cassilândia Notícias

Acidente na última quinta-feira (4), deixou um motorista de 64 anos morto na MS-306, após o caminhão que ele conduzia, cair em um barranco.

O acidente aconteceu no município de Cassilândia. Segundo informações do site de notícias local, Cassilândia Notícias, o veículo da marca Mercedes Benz, carregado com frutas, se acidentou no KM 204.

Ainda não se sabe o que motivou o acidente, mas o caminhão com placas de Dracena, São Paulo, ultrapassou o guardrail que protege a pista, capotou e caiu no barranco.

O motorista morreu no local do acidente.