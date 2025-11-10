Caminhão com carga de minério é flagrado com 629 kg de cocaína na BR-262

Droga foi encontrada em caminhão que seguia de Corumbá
Dois homens foram presos / PRF
Um caminhão carregado com minério de ferro foi flagrado transportando 629 quilos de cocaína e 4,4 quilos de haxixe na BR-262, em Terenos, nesta segunda-feira (10). A droga foi descoberta durante uma fiscalização de rotina.
O veículo havia saído de Corumbá e seguia em direção ao interior do Estado. Durante a abordagem, os policiais perceberam o nervosismo do motorista e do passageiro, o que motivou uma inspeção mais detalhada.
Ao retirar a cobertura do reboque, os agentes encontraram grande quantidade de cloridrato de cocaína escondida entre a carga de minério.
Os dois ocupantes não informaram o destino da droga e foram presos em flagrante, sendo encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Terenos, junto com o caminhão e o entorpecente. A apreensão é considerada uma das maiores do ano na região.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Polícia
Valor estava escondido em um pacote no interior de um ônibus interestadual
Educação
Divulgação será na página do Inep na parte de Provas e Gabaritos
Educação
Governador Eduardo Riedel visitou estrutura que movimenta mais de 850 mil itens por ano e mantém funcionamento da rede pública de ensino
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS