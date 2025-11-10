Caminhão com carga de minério é flagrado com 629 kg de cocaína na BR-262

Dois homens foram presos / PRF

Um caminhão carregado com minério de ferro foi flagrado transportando 629 quilos de cocaína e 4,4 quilos de haxixe na BR-262, em Terenos, nesta segunda-feira (10). A droga foi descoberta durante uma fiscalização de rotina.

O veículo havia saído de Corumbá e seguia em direção ao interior do Estado. Durante a abordagem, os policiais perceberam o nervosismo do motorista e do passageiro, o que motivou uma inspeção mais detalhada.

Ao retirar a cobertura do reboque, os agentes encontraram grande quantidade de cloridrato de cocaína escondida entre a carga de minério.

Os dois ocupantes não informaram o destino da droga e foram presos em flagrante, sendo encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Terenos, junto com o caminhão e o entorpecente. A apreensão é considerada uma das maiores do ano na região.

