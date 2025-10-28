Acessibilidade

28 de Outubro de 2025 • 22:41

Polícia

Caminhão com fardos de feno escondia 2,3 toneladas na BR-267

O motorista, a droga e o veículo foram encaminhados à Polícia Judiciária

Redação

Publicado em 28/10/2025 às 20:00

Droa escondida durente a fiscalização / PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 2.360 quilos de maconha na terça-feira (28) em Bataguassu, Mato Grosso do Sul. A ação ocorreu durante fiscalização na BR-267, quando os policiais abordaram um caminhão que transportava fardos de feno.

Durante a revista, os agentes identificaram grande quantidade de maconha escondida entre a carga. O motorista do veículo afirmou que não tinha conhecimento da droga e que havia sido contratado apenas para transportar o caminhão de Campo Grande até Campinas (SP).

O motorista, a droga e o veículo foram encaminhados à Polícia Judiciária de Bataguassu para os procedimentos legais.

