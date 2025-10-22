Caminhão com mandado de apreensão é interceptado na BR-262

Veículo levado à delegacia / PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu na última terça-feira (21) um caminhão com mandado de busca e apreensão durante fiscalização de rotina na BR-262, no município de Água Clara.

O veículo, um Scania R124, foi abordado pelos policiais que, ao realizarem a checagem nos sistemas, constataram a existência de um mandado judicial expedido no estado de Goiás. De acordo com a decisão, o caminhão estava sendo utilizado em ocorrências fraudulentas, envolvendo comunicações falsas de furto de carga e também de roubo ou furto do próprio veículo.

O proprietário do caminhão é investigado por envolvimento direto nessas práticas criminosas. Já o motorista que conduzia o veículo no momento da abordagem alegou desconhecer qualquer irregularidade relacionada à carreta.

Após a confirmação do mandado, o caminhão foi apreendido e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Água Clara, onde serão conduzidas as investigações e os procedimentos legais cabíveis.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!