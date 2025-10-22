Acessibilidade

22 de Outubro de 2025 • 16:38

Buscar

Últimas notícias
X
Polícia

Caminhão com mandado de apreensão é interceptado na BR-262

Veículo era usado em falsas ocorrências de furto de carga e estava com ordem judicial de Goiás

Redação

Publicado em 22/10/2025 às 15:09

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Veículo levado à delegacia / PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu na última terça-feira (21) um caminhão com mandado de busca e apreensão durante fiscalização de rotina na BR-262, no município de Água Clara.

O veículo, um Scania R124, foi abordado pelos policiais que, ao realizarem a checagem nos sistemas, constataram a existência de um mandado judicial expedido no estado de Goiás. De acordo com a decisão, o caminhão estava sendo utilizado em ocorrências fraudulentas, envolvendo comunicações falsas de furto de carga e também de roubo ou furto do próprio veículo.

O proprietário do caminhão é investigado por envolvimento direto nessas práticas criminosas. Já o motorista que conduzia o veículo no momento da abordagem alegou desconhecer qualquer irregularidade relacionada à carreta.

Após a confirmação do mandado, o caminhão foi apreendido e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Água Clara, onde serão conduzidas as investigações e os procedimentos legais cabíveis.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Polícia

Homem é preso em flagrante após invadir casa e abusar de mulher em Miranda

Polícia

Padrasto é preso por estupro, ameaça e aliciamento de criança em MS

Polícia

PF faz operação contra importação clandestina de remédio emagrecedor

Caso envolve servidor da Anvisa que desviou fármacos apreendidos

Polícia

PRF apreende 47 kg de skunk após perseguição na BR-262 de Anastácio

Publicidade

Polícia

Casal é alvo de mandado por divulgar cenas de estupro em Coxim

ÚLTIMAS

Esporte

Xadrez de Anastácio representa MS nos Jogos Escolares 2025

Éryco Pariz e o técnico Moacir Felipe integram a delegação sul-mato-grossense em Uberlândia

Novidade

Cleiton Medina anuncia retomada do Studio Movimente durante a corrida Unimed

Cleiton participou do evento com uma equipe de aproximadamente 30 integrantes de Aquidauana e Anastácio

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo