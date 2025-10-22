Caminhão com mandado de apreensão é interceptado na BR-262

Veículo era usado em falsas ocorrências de furto de carga e estava com ordem judicial de Goiás
Veículo levado à delegacia / PRF
A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu na última terça-feira (21) um caminhão com mandado de busca e apreensão durante fiscalização de rotina na BR-262, no município de Água Clara.
O veículo, um Scania R124, foi abordado pelos policiais que, ao realizarem a checagem nos sistemas, constataram a existência de um mandado judicial expedido no estado de Goiás. De acordo com a decisão, o caminhão estava sendo utilizado em ocorrências fraudulentas, envolvendo comunicações falsas de furto de carga e também de roubo ou furto do próprio veículo.
O proprietário do caminhão é investigado por envolvimento direto nessas práticas criminosas. Já o motorista que conduzia o veículo no momento da abordagem alegou desconhecer qualquer irregularidade relacionada à carreta.
Após a confirmação do mandado, o caminhão foi apreendido e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Água Clara, onde serão conduzidas as investigações e os procedimentos legais cabíveis.
