Caminhão é apreendido por transporte irregular de alimentos e prende dois na BR-163

Itens carregados no veículo / PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na noite desta quinta-feira (17), um caminhão que transportava alimentos de forma irregular na BR-163, em Eldorado. Dois homens que realizavam o transporte foram presos.

A abordagem ocorreu no km 33 da rodovia, onde os agentes interceptaram um caminhão Mercedes Libero ocupado pelo motorista e um passageiro. Durante a fiscalização, os policiais constataram que o veículo transportava grande quantidade de alimentos perecíveis, incluindo carnes, embutidos e margarina, sem refrigeração adequada.

De acordo com a nota fiscal apresentada, a carga incluía 6.450 kg de coxa de frango, 674 kg de salsicha, linguiça, mortadela e espinhaço de porco, além de 1.160 kg de margarina e outros itens não perecíveis. Os homens relataram que saíram do Paraguai, buscaram os produtos em um mercado em Foz do Iguaçu (PR) e pretendiam retornar com a carga até a cidade de Curuguaty, no país vizinho.

Diante das irregularidades sanitárias e da suspeita de crime transfronteiriço, os envolvidos foram detidos e encaminhados à Delegacia da Polícia Federal. A carga e o caminhão foram apreendidos.

A PRF alerta para os riscos à saúde pública causados pelo transporte inadequado de alimentos, especialmente os perecíveis, e reforça a importância da fiscalização nas rodovias que cortam a fronteira entre Brasil e Paraguai.

