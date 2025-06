Caminhão é consumido por incêndio próximo a hospital em Anastácio

Divulgação Corpo de Bombeiros

Um caminhão foi parcialmente destruído por um incêndio na noite deste domingo (22), em Anastácio, município da região oeste de Mato Grosso do Sul. O caso aconteceu por volta das 22h20, em via pública nas proximidades do hospital da cidade.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Aquidauana, a equipe foi acionada para atender a ocorrência de incêndio em veículo e, ao chegar ao local, encontrou a cabine de um caminhão completamente tomada pelas chamas. O veículo estava estacionado em frente a uma oficina e não possuía carroceria no momento do sinistro.