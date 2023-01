Caminhão faz conversão proibida em avenida e mata motociclista

Socorro foi acionado, mas vítima não resistiu / (Foto: Midiamax)

O motociclista Maykon Ferreira Dias, de 29 anos, morreu na tarde desta terça-feira (24) ao colidir com um caminhão, que teria feito uma conversão em local proibido, no cruzamento da Avenida Ceará com a Rua da Paz no Bairro jardim dos Estados, em Campo Grande.

O caminhão seguia pela avenida, sentido bairro, quando fez a conversão à esquerda, local proibido. O motociclista que seguia na mesma rua em sentido contrário não conseguiu desviar e bateu no veículo, conforme o Jornal Midiamaxs.

Socorristas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados e tentaram reanimar a vítima por cerca de 45 minutos, sem sucesso, ele não resistiu e morreu no local.

Motorista do caminhão disse aos policiais que não sabia que o local era proibido fazer a conversão. Ele relatou que o motociclista estava em alta velocidade, conforme o delegado Gabriel Desterro.

O caso será registrado como homicídio culposo, mas não será preso em flagrante porque ficou no local e prestou socorro.